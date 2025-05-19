Hongqi усиливает свои позиции на авторынке России

Седаны H5 и H9 подешевели на 0,6-1,1 млн, кроссоверы HS3 – до 400 тысяч. Минивэны HQ9 образца прошлого года продаются с выгодой до 2,2 млн рублей. Популярные кроссоверы HS5 теперь можно взять на 290-600 тысяч рублей дешевле.

© runews24.ru

На подходе новая модель – лифтбек Hongqi H6, аналог седана H5 с 5-дверным кузовом. В Китае он стоит от 195 тысяч юаней ($27 тысяч). В России новинка появится в ближайшие две недели, сообщает Cargument.

Hongqi усиливает свои позиции, делая премиум-сегмент в России доступнее.

Напомним, что в России появились новые седаны Toyota Vios. Китайские автобренды могут исчезнуть с российского рынка.