Новый Dodge Charger провалился на рынке

Модель R/T уступала по характеристикам Scat Pack: 456 л.с. и 547 Нм против 630 л.с. и 849 Нм. Именно на более мощную версию теперь сделан акцент – полноприводный электрокар с двумя моторами останется в линейке как основной электрический «заряженный» Dodge, сообщает «На автотрассе».

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В следующем году бренд расширит гамму: выйдет 4-дверный вариант Charger Daytona, а также бензиновая версия с новым 3-литровым турбодвигателем Hurricane. Ожидаются новые диски и варианты окраски с гоночными полосами. Цену на Scat Pack планируют снизить за счет отказа от дорогих опций.

В компании отметили, что решение связано с адаптацией к рынку и возможностями платформы STLA Large.

Напомним, что в РФ возобновили продажи новых Renault Arkana по цене от 2,7 млн рублей. Hongqi усиливает свои позиции на авторынке России, делая премиум-сегмент доступнее.