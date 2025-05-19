Названа самая надежная модель Mazda

Когда люди выбирают себе новый автомобиль, они часто обращают внимание на множество факторов, но главным из них по-прежнему остается надежность. Именно японские машины по праву стали синонимом этой черты.

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Известные марки, такие как Toyota и Honda, десятилетиями создавали себе репутацию производителей "легковушек", которые служат долго и требуют меньше затрат на обслуживание. Однако есть еще один бренд, который водители и механики хвалят не меньше, - Mazda.

За последние десять лет компания активно работала над улучшением своего модельного ряда, стремясь создавать автомобили, которые не только радуют глаз и обеспечивают комфортное вождение, но и отличаются надежностью и долговечностью.

В отличие от некоторых производителей, которые делают ставку исключительно на технологичность или роскошь, Mazda создает продукт, в котором в долгосрочной перспективе сочетаются производительность, комфорт и уверенность. Этот подход позволил бренду укрепить свою позицию на рынке и повысить лояльность клиентов.

Эксперты портала Hotcars проанализировали информацию о надежности, техобслуживании, отзывных кампаниях и отзывы владельцев, используя данные различных аналитических компаний, и выяснили, что кроссовер CX-5 оказался самым надежным среди машин японской марки, которые были выпущены за последние 10 лет. Он получил 4,5 балла из пяти возможных.

Согласно предоставленной информации, владельцы Mazda ежегодно тратят на техническое обслуживание в среднем 447 долларов, что эквивалентно 36,1 тысячи рублей по текущему курсу. В то же время средний показатель для всех среднеразмерных кроссоверов составляет 573 доллара, или 46,3 тысячи рублей.

Кроме того, вероятность серьезного ремонта для Mazda CX-5 составляет всего 8%, в то время как для других машин этого сегмента данный показатель равен 13%.

Также автомобиль получил высокие оценки за комфорт при вождении, возможность выгодной продажи и качество обслуживания в дилерских центрах, что говорит о высоком уровне удовлетворенности владельцев.

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