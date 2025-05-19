На МКАД у Профсоюзной улицы изменили схему движения

В рамках второго этапа строительства транспортной развязки Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД) с Профсоюзной улицей на боковом проезде с внешней стороны МКАД выполнили перепуск движения. Об этом сообщил руководитель столичного Департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры Василий Десятков.

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«В рамках проекта будут построены три километра дорог, в том числе путепровод на боковом проезде МКАД, а также два подземных пешеходных перехода. Основная часть работ выполнена почти наполовину. Сейчас идет отделка подземного пешеходного перехода № 1, одновременно возводится переход № 2. Специалисты прокладывают сети дождевой канализации, монтируют уличное освещение и трансбарьерные ограждения, заканчивают строительство дорог. Завершить работы по созданию транспортной развязки планируется до конца этого года», — отметил Василий Десятков.

Участки строительства расположены на территории районов Ясенево Юго-Западного административного округа и Коммунарка Новомосковского административного округа, вблизи пересечения Профсоюзной улицы с 41-м километром МКАД.

Автодорожный путепровод на боковом проезде с внешней стороны МКАД в районе развязки с Профсоюзной улицей будет иметь две полосы движения. Объект длиной более 29 метров пересечет существующий съезд с Калужского шоссе на МКАД. Пролетное строение путепровода представляет собой индивидуальную разрезную железобетонную конструкцию из сборных преднапряженных балок заводского изготовления.

По поручению Сергея Собянина особое внимание уделяется качеству работ на объектах улично-дорожной сети.

«Строительство развязки в рамках второго этапа находится под контролем Комитета государственного строительного надзора. Инспекторы ведомства организовали семь выездных проверок соответствия выполняемых работ требованиям проектной документации. В трех из них участвовали специалисты подведомственного Центра экспертиз для проведения комплекса лабораторно-инструментальных исследований качества возводимых конструкций и применяемых материалов. Следующий выезд на объект запланирован в июне текущего года», — сообщил председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков.

Реализация проекта позволит обеспечить комфортный съезд транспорта с МКАД на территорию одного из самых посещаемых торговых центров Москвы «Мега Теплый Стан», а также снизить транспортную нагрузку на южный участок Московской кольцевой автомобильной дороги, включая развязку с Профсоюзной улицей и прилегающий участок Калужского шоссе.

Ранее Сергей Собянин сообщил об успешном завершении проекта реконструкции развязок на МКАД.

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