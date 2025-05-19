Флагманский Haval H9 теперь можно купить дешевле

Изменения коснулись трёх моделей: кроссовера M6, внедорожника H5, а также флагмана марки H9. И если M6 подорожал, то две другие модели теперь моожно приобрести на более выгодных условиях, чем раньше.

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Haval M6 2024 года выпуска: - размер скидки стал меньше: была 230/250 тысяч, стала — 200 тысяч рублей (стоимость базовой версии — 2 179 000 ₽).

Haval H5: - прежде была скидка 200 тысяч только на дизельную модификацию, стала 400 тысяч на дизель и 200 тысяч на бензин (стоимость базовой версии — 3 899 000 ₽).

Haval H9: - прежде была скидка 200 тысяч только на дизельную модификацию, стала 400 тысяч на дизель и 200 тысяч на бензин (стоимость базовой версии — 4 599 000 ₽).

Между тем, Haval M6 калужской сборки начал поступать к дилерам. Российские автосалоны теперь получают кроссоверы, производство которых налажено на экс-заводе «ПСМА Рус».