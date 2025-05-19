Китайские BYD будут разрабатывать в Венгрии

Китайский автогигант планирует создать европейский центр в Венгрии, заявил гендиректор BYD Ван Чуаньфу на пресс-конференции с премьер-министром страны Виктором Орбаном, которая состоялась в Будапеште. Об этом сообщает Automotive News Europe. Таким образом BYD еще сильнее закрепится в стране, где уже строит большое автосборочное предприятие.

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Новый европейский центр BYD создаст порядка двух тысяч рабочих мест, пообещал Ван Чуаньфу. У него будет три основных функции: послепродажное обслуживание, разработка и тестирование локализованных моделей.

У BYD в Венгрии есть сборочное предприятие — это завод по производству электробусов в городе Комаром, который работает с 2016 года. Сейчас компания строит второй венгерский завод, где будут собирать электрифицированные модели. Ранее сообщалось, что предприятие в Сегеде станет «одной из крупнейших инвестиций в экономической истории Венгрии».

Пока другие европейские страны стремятся оградить собственную промышленность от китайцев, Венгрия охотно принимает вложения восточных партнеров. Причем Орбан избрал политику сближения с Пекином сразу после прихода к власти в 2010 году.

На европейский рынок BYD вышел в 2022 году. Продажи начались с трех электрокаров: кроссовера Atto 3, большого внедорожника Tang и седана Han. Позже линейку пополнили хэтчбек Dolphin и седан Seal.

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В первом квартале 2025 года BYD установил рекорд продаж. За три месяца ему удалось реализовать более 416 тысяч электрокаров, что почти на 40 процентов больше, чем год назад. Спрос на гибриды вырос еще сильнее — на 76 процентов, до 570 тысяч единиц. За рубеж только в марте было поставлено 206 тысяч машин (+111 процентов).