Компания Toyota опубликовала фототизеры нового RAV4. Дебют кроссовера намечен на 21 мая 2025 года.

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На тизерах засветили головную оптику, графику задних фонарей, отсутствие шильдика на крышке багажника, вместо которого теперь название модели.

Также на некоторых фото виден пластиковый обвес, который намекает на то, что у RAV4 будет версия Adventure.

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В прошлый раз "РГ" опубликовала фото салона нового RAV4 с полностью цифровой приборкой, другим рулевым колесом, измененным тоннелем.