Названы 10 самых популярных кроссоверов в Китае

Эксперты портала Autohome составили рейтинг самых популярных моделей автомобилей в Китае по отдельным сегментам.

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Наибольшим спросом в апреле 2025 года пользовались кроссоверы и внедорожники. В общей сложности во втором месяце весны в КНР было продано 847 тыс. автомобилей сегмента SUV, что на 16,4% больше по сравнению с таким же месяцем 2024 года.

На первом месте по продажам оказался Geely Xingyue L. В апреле в Китае было продано 23,6 тыс. таких машин. Второе место у BYD Song Plus - 20,6 тыс. автомобилей. Третье место за Tesla Model Y, который купили 20 тыс. жителей КНР.

Также в список попали: Li L6, Toyota Corolla Cross, Toyota RAV4, BYD Song Pro, Geely Boyue L, Volkswagen Tiguan L, Honda CR-V.

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До этого «Коммерсантъ» сообщил, что российские дилеры начали распродавать новые китайские автомобили со скидками до миллиона рублей.

«Затоваривание складов дилеров привело к значительным скидкам на новые китайские автомобили: диапазон дисконтов варьируется от 150 тыс. до 1 млн руб. по разным моделям. Компании стремятся разгрузить стоки, которые в условиях высокой ставки ЦБ содержать становится крайне дорого», — сообщает издание.

Ранее бы названы четыре основных проблемы эксплуатации китайских автомобилей.