В России устроили распродажу Hongqi: скидки более миллиона рублей

В соцсетях Олега Мосеева со ссылкой на Cargument появилась информация о солидном дисконте. На минувшей неделе автомобили Hongqi подешевели за счёт прямых скидок. Меньше всего дисконт на новые представительские минивэны HQ9 2025 года выпуска (200 тысяч рублей), больше всего — на «залежалые» электрокроссоверы EHS-9 2022 года выпуска (4,0-4,5 миллиона рублей).

Автомобил Hongqi продаются со скидками давно, но за прошедшую неделю дисконт на EHS-9 вырос на полмиллиона рублей, на бизнес-седаны H5 — на 0,6-1,0 миллиона рублей, на представительские седаны H9 — на 0,6-1,1 миллиона рублей, на кроссоверы HS3 — на 0,3-0,4 миллиона рублей. Минивэны HQ9 образца 2024 года продаются со скидкой до 1,0-2,2 миллиона рублей.

Кроссоверы Hongqi HS5 тоже подешевели: цены уменьшились на полмиллиона рублей, скидка составляет от 290 до 490 тысяч рублей. При покупке обновлённого HS5 (2024 г.в.) можно сэкономить минимум 600 тысяч рублей. В основном речь идёт о прямых выгодах, а добавив кредит или трейд-ин в автосалоне можно поторговаться на ещё больший дисконт.

Через две недели на российский рынок выйдет новинка Hongqi: лифтбек H6. Речь идёт об аналоге модели H5 с другим типом кузова: по длине (около пяти метров), архитектуре и технике «шестёрка» и «пятёрка» близки. На китайский рынок пятидверный H6 вышел два года назад, цены стартуют со 195 тысяч юаней (27 тысяч долларов).