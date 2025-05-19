Раскрыты сроки появления Lada Granta с увеличенным дорожным просветом

Ответ на этот вопрос выяснил портал «Лада.Онлайн»: старт продаж намечен на июль, утверждают журналисты. В самом АвтоВАЗе сроки пока не обозначили, как и цены, зато рассказали об особенностях новой версии. Дорожный просвет исполнения Active Cross составляет 198 миллиметров против 180 у стандартного лифтбека. Кроме того, у него оптимизированная геометрия кузова с укороченными свесами и гладкое днище без выступающих элементов.

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Ранее стало известно, что новое исполнение лифтбека Granta под названием Active Cross предложат в двух модификациях, с моторами мощностью 90 либо 106 лошадиных сил и пятиступенчатой механической коробкой передач. В базовую комплектацию войдут две подушки безопасности, кондиционер, подогрев передних сидений и аудиосистема.

«Лада.Онлайн» добавляет, что исполнения будут называться Comfort и Enjoy. В комплектации начального уровня предусмотрены подогрев передних сидений, аудиосистема, наружные зеркала с указателями поворота и защитный пластиковый обвес.

Исполнение Enjoy расширено за счет охранной сигнализации, центрального замка, складного ключа, противотуманных фар и электростеклоподъемников передних и задних дверей. Кроме того, в комплектацию подороже войдут климатическая установка, круиз-контроль с ограничителем скорости и мультимедийная система Enjoy Pro. В качестве опции предложат камеру заднего вида.

Обычный лифтбек сейчас стоит от 1 077 000 до 1 303 000 рублей. Логично предположить, что версия Active Cross окажется дороже — ее цена может составить около 1,5 миллиона рублей.