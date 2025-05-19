Volkswagen избавится от суббренда ID

Немецкая компания хочет упростить восприятие своей линейки электромобилей, избавив ее от нынешнего общего обозначения — аббревиатуры ID (intelligent design), сказал в интервью Auto und Wirtschaft член совета директоров Volkswagen Мартин Сандер. Начиная с 2026 года, электрокарам во избежание путаницы будут давать более простые названия, а нынешний брендинг уйдет в историю.

© Motor.ru

Подробностей пока мало, но Сандер пообещал, что компания вернется к «традиционным» именам собственным. «Концепты ID.2all и ID.Every1 получат другие имена, когда пойдут в производство», — уточнил топ-менеджер.

Возможно, электрокары получат запоминающиеся буквенные названия вроде Golf или Tiguan. В частности, ID.2, который увидит свет в 2026 году, могут назвать Polo в честь 50-летия культовой модели Volkswagen. А ожидаемый в 2027 году ID.1 может получить название Lupo, Fox, Up! или другое подобное.

Кроме того, известно, что Volkswagen работает над «батарейным» Golf, который появится к концу текущего десятилетия вместе с электрическим T-Roc. Однако новый нейминг лишит покупателей возможности по названию отличать электрокары от Volkswagen с двигателями внутреннего сгорания, которые будут продаваться параллельно еще по крайней мере несколько лет.

Суббренд ID появился в 2017 году. Его первенцем стал хэтчбек ID.3, а затем в линейке появились вседорожники ID.4, ID.5 и ID.6, седан ID.7 и минивэн ID.Buzz.

Предстоящая смена брендинга рифмуется с обещанными кардинальными переменами в электрической линейке. Новые модели VW оформят согласно иному языку дизайна, вернув их к более традиционному силуэту. В итоге машины будут выглядеть проще и солиднее, заверяли дизайнеры марки.