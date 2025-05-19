Водителям могут разрешить получать доплату по ОСАГО

В случае если автовладельцу не хватит страховой компенсации на восстановление автомобиля после дорожно-транспортного происшествия, он сможет обратиться за дополнительной выплатой.

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Для этого потребуется подтвердить фактическую стоимость ремонта и предоставить отремонтированный автомобиль для осмотра. Нововведение должно повысить справедливость страховых выплат и учесть реальные затраты на восстановление транспортного средства.

К рассмотрению в Государственной думе готовится проект закона, который предусматривает появление нового механизма получения выплат по полису обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств. Согласно предлагаемым изменениям, если после дорожно-транспортного происшествия автовладельцу была выплачена компенсация в денежной форме, но этих средств не хватило для полноценного ремонта, он сможет обратиться за дополнительной выплатой.

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Как пояснил глава Российского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев, речь идет о доплате за износ транспортного средства и возможные скрытые повреждения. На сегодняшний день страховщики могут либо направить автомобиль на ремонт, либо выплатить сумму с учетом его износа. В случае денежной выплаты компенсация может быть ниже на 20−50 процентов в зависимости от возраста машины. Новая схема предполагает, что водитель предоставит страховой компании документы, подтверждающие затраты на ремонт, а также даст возможность осмотреть восстановленное транспортное средство.

Ранее стало известно, что максимальные выплаты по полису обязательного страхования автогражданской ответственности могут быть увеличены в четыре раза — до двух миллионов рублей. В настоящее время лимит составляет 500 тысяч рублей. При этом пассажиры общественного транспорта уже застрахованы на сумму в два миллиона рублей, из-за чего возникает ситуация, когда за одинаковые травмы пассажир автомобиля получает значительно меньшую компенсацию, чем пассажир автобуса или трамвая.