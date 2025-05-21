Toyota предложила спасти Nissan

В начале нынешнего года Nissan вел активные переговоры с Honda. Компании были близки к соглашению о слиянии, которое должно было помочь Nissan выбраться из кризиса, однако сделка сорвалась. По данным японского издания Mainichi, помощь может прийти с неожиданной стороны: в феврале с Nissan якобы связался топ-менеджер Toyota, предложив поддержку.

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Какую именно поддержку предложила Toyota терпящему финансовое бедствие Nissan, неизвестно. Ни Nissan, ни Toyota информацию о февральских переговорах не подтвердили.

Однако такой шаг со стороны Toyota выглядит логично: аналитики считают, что автогигант вряд ли упустит возможность воспользоваться шаткой позицией конкурента. Это рифмуется с поведением Toyota на протяжении многих лет.

Так, почти 60 лет назад она приобрела 0,22 процента акций Daihatsu и постепенно наращивала свою долю, пока окончательно не поглотила компанию к 2016 году. Кроме того, Toyota владеет 20 процентами акций Subaru, пятью процентами Suzuki и Mazda.

Nissan же по-прежнему открыт для новых предложений, но его главная цель на ближайшее время — решение фундаментальных внутренних проблем.

Согласно плану, озвученному новым главой компании Иваном Эспинозой, компанию ждет радикальное преобразование за счет сокращения как мощностей, так и персонала. Nissan уволит порядка 20 тысяч сотрудников, закроет семь из 17 заводов по всему миру, сократит количество используемых платформ и упростит производство запчастей.