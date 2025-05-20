Chery хочет стать эталоном «китайской автомобильной безопасности»

Chery разработала систему Guardian — это целая архитектура безопасности, что охватывает людей, процессы, условия эксплуатации, компоненты автомобиля и мировые рынки.

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В центре внимания инженеров, прежде всего, — безопасность аккумуляторов: Chery применяет 10-уровневую архитектуру BMS, прошедшую более 5000 испытаний, а также использует искусственный интеллект для мониторинга в реальном времени.

В области интеллектуальной безопасности применяются миллиарды сценариев из глобальной базы данных и продвинутые модели искусственного интеллекта, обеспечивающие точное обнаружение угроз, прогнозирование поведения и надёжное управление.

В дополнение — защита информации: сквозное шифрование, квантовая криптография, проверка в глобальных сценариях. Что касается здоровья и экологии, то Chery реализует концепцию Dual Purification: устранение вредных веществ, чистый воздух, свободный от запахов.

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