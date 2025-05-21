Появились новые фото кроссовера Xiaomi YU7

Компания Xiaomi традиционно поступает не как все: вторую модель, кроссовер YU7, рассекретили на фото задолго до премьеры, а теперь накануне официальной презентации подогрели интерес снимком машины и некоторыми подробностями.

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Xiaomi YU7 блеснул на фотографии в новом цвете Emerald Green, вдохновленном колумбийским изумрудом. Отмечается, что глубины оттенка удалось достичь благодаря нанесению эмали в два слоя.

Известны габариты кроссовера Xiaomi YU7: 4999 х 1996 х 1608 мм. Колесная база - 3000 мм. Таким образом, новинка будет конкурировать с Tesla Model X и Nio ES8.

В базовой версии Xiaomi YU7 получил электромотор на задней оси с отдачей 320 л. с., мощность - 691 л. с. Запас хода - до 820 км по китайскому измерительному циклу CLTC.

Ожидаемый прайс 400-500 тысяч юаней (4,5 - 5,6 млн рублей).

Ранее "РГ" рассказывала об ужасной аварии с седаном Xiaomi SU7, который выдержал падение грузовика и сохранил структурную целостность кузова.