Эксперты прогнозируют новое подорожание автомобилей

Эксперты рынка прогнозируют новое подорожание автомобилей уже предстоящим летом. Как пишет ТГ-канал «Русский ритейл и бизнес», по прогнозу аналитиков «Альфа-лизинг» машины подорожают на 15%.

Как поясняют эксперты, в ближайшее время у дилеров закончатся автомобили, которые были закуплены по старым ценам до повышения утилизационного сбора осенью 2024 года. При этом на новые машины специальных предложений, акций и скидок уже не будет. Некоторые компании уже начали поднимать цены.

Аналитики полагают, что сначала подорожают импортные авто, а вслед за ними вырастут цены и на продукцию российского автопрома. В этом сегменте подорожание составит 7-10%. При этом «АвтоВАЗ» будет всеми способами препятствовать возвращению на российский рынок ушедших импортных марок, что могло бы остановить рост цен.