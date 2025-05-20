Infiniti QX60 получил версию Sport

Модель изменилась внешне, приблизившись к QX80, получила новое оборудование и впервые — версию Sport с особым декором и цветом салона. Двигатель прежний: турбомотор 2.0 VC-Turbo мощностью 272 лошадиные силы.

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Трехрядный кроссовер Infiniti QX60 примерил фирменный стиль Artistry in Motion старшего QX80. Решетка радиатора приобрела характерный рисунок «бамбукового леса». Новая нижняя секция бампера добавила «передку» легкости. Фары обзавелись уменьшенными сегментами дневных ходовых огней, напоминающими клавиши цифрового пианино. Больше окрашенных поверхностей сзади вдобавок визуально занизили и расширили машину, а накладки на дверях чуть-чуть её удлинили.

© Infiniti

© Infiniti

Помимо этого, кроссоверы 2026 модельного года обзавелись трехмерным логотипом с иллюминацией и шильдиком AWD в духе японской печати ханко. Покупателям доступен выбор из 10 цветов кузова, в том числе новый Deep Emerald, и три варианта отделки салона, включая предложенный впервые Stone Gray. Некоторые цвета для QX60 Sport и все для Autograph сочетаются с контрастной крышей и стойками.

© Infiniti

© Infiniti

Интерьер выполнен согласно концепции простоты и элегантности сибуи. Для отделки используют износостойкий и мягкий кожзам TailorFit, на 65 процентов состоящий из вторсырья, полуанилиновую кожу с прострочкой, как на традиционных японских кимоно, и дерево с открытыми порами.

© Infiniti

© Infiniti

Исполнение Sport легко отличить по «сотам» в решетке, глянцевым черным 20-дюймовым колесам, темному внешнему декору и салону Dusk Blue с капитанскими креслами на втором ряду. Под капотом такого кроссовера стоит стандартный для модели двигатель 2.0 VC-Turbo с переменной степенью сжатия. Он получил новые калибровки, но по-прежнему выдает 272 лошадиные силы (389 Нм) и работает в паре с девятидиапазонным автоматом. Привод по умолчанию полный.

© Infiniti

© Infiniti

Из нового оснащения заявлен полуавтопилот ProPILOT Assist 2.1, который в некоторых случаях позволяет убирать руки с руля. Кроссоверам усовершенствовали систему кругового обзора и добавили функцию прозрачного капота. Впервые в сегменте за звук отвечает премиум-аудиосистема Klipsch, а у версии Autograph к тому же есть надстройка Individual Audio — благодаря ей водитель может слышать только определенные звуковые элементы: подсказки навигации, музыку либо звонки. Цен на машины 2026 года пока нет.