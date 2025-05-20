Lixiang открыла сайт в РФ и объявила крупное мероприятие

Дистрибьютор китайской марки Lixiang, известной также как Li Auto, сообщил о запуске русскоязычного сайта, который станет платформой для продвижения сертифицированных автомобилей и взаимодействия с покупателями. Кроме того, бренд проведет первую в России дилерскую конференцию, чтобы обсудить развитие официальной сети и меры противодействия параллельному импорту.

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Российский дистрибьютор китайской марки Lixiang — концерн Sinomach Auto — сообщил о запуске российского сайта бренда. По заявлению компании, онлайн-платформа поможет сократить долю «серого» импорта и станет надежным источником информации об официально поставляемых моделях, их характеристиках и комплектациях. Покупатели также смогут найти контактные данные сертифицированных дилеров, что снизит риск приобретения неофициальной продукции.

Помимо запуска сайта, дистрибьютор объявил о проведении первой в России дилерской конференции Lixiang, которая пройдет 21 мая в Москве. В мероприятии примут участие представители более двадцати официальных точек продаж и обслуживания по всей стране. Компания планирует представить новые меры борьбы с параллельным импортом и укрепить позиции бренда за счет расширения сети и повышения стандартов сервиса.

В середине мая стало известно, что с 15 мая все поставки автомобилей Lixiang в Россию будут осуществляться исключительно через официального дистрибьютора — компанию Sinomach Auto. Это означает прекращение поставок через параллельный импорт. Как отмечается в заявлении компании, такая мера позволит контролировать розничные цены, улучшить качество обслуживания, а также обеспечить быструю поддержку клиентов и доступ к фирменному сервису.