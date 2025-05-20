В России продают уникальную «Чайку» с мотором от Toyota

На продажу выставлен представительский седан «Чайка» 1985 года выпуска, сохранившийся в почти идеальном состоянии. Автомобиль оснащен мощным V-образным 8-цилиндровым двигателем Toyota, который превосходит оригинальный мотор по характеристикам. Машина прошла официальную регистрацию в ГИБДД, все узлы находятся в рабочем состоянии, а продавец просит за нее 3,5 миллиона рублей.

© Motor.ru

На российском рынке появился редкий экземпляр ГАЗ-14 «Чайка» 1985 года с минимальным пробегом и модернизированной технической частью. Автомобиль оснащен 8-цилиндровым двигателем 1UZ-FE от японской марки Toyota, известным своей высокой надежностью. Вместе с японским мотором установлена автоматическая коробка передач, также родом из Японии. Новый силовой агрегат имеет меньший объем, чем оригинальный, но развивает около 280 лошадиных сил — на четверть больше стандартного.

© «Авито Авто»

© «Авито Авто»

© «Авито Авто»

© «Авито Авто»

© «Авито Авто»

Продавец утверждает, что автомобиль находится в состоянии, максимально приближенном к заводскому. Все системы исправны, а внесенные изменения официально оформлены и зарегистрированы в Государственной инспекции безопасности дорожного движения. ГАЗ-14 стал последней моделью представительского класса, выпускавшейся на Горьковском автозаводе с конца 1970-х до конца 1980-х годов. За одиннадцать лет было собрано всего 1110 автомобилей, предназначенных исключительно для высшего руководства и партийной элиты.

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В начале мая стало известно о продаже еще одного раритетного автомобиля — ГАЗ-13 «Чайка» 1959 года, который выставлен на продажу в Алматы. Этот седан считается одним из первых образцов, выпущенных на Горьковском автозаводе для использования чиновниками высшего ранга в Советском Союзе. Машина прошла полную реставрацию и, по заверениям владельца, сохранила оригинальные детали и заводскую отделку.