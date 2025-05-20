Корейская KGM устроила распродажу авто в РФ

Стоимость KGM Korando с передним приводом доступна со скидкой в 640 тысяч рублей. При сдаче старого авто по программе trade-in клиент может получить дополнительную скидку в размере 200 тысяч, что позволит приобрести модель за 3,2 млн рублей.

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Полноприводная версия стоит 4,7 млн, но для покупателей предусмотрена скидка в 510 тысяч. С учетом программы trade-in стоимость кроссовера может снизиться до 3,99 млн рублей, сообщает Quto.ru.

Доступны выгодные предложения для кроссовера Torres. Размер скидки зависит от комплектации и варьируется от 360 до 510 тысяч рублей. По trade-in стоимость варьируется от 3,9 млн до 4,9 млн рублей за топовую комплектацию.

На фоне слухов о возможном возвращении иностранных брендов, ценовая активность KGM может быть связана с подготовкой к конкуренции.

Напомним, что стали известны самые качественные автомобили китайской сборки. В мае в России снизились цены на рамные внедорожники Haval H5 и H9.