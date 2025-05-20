В России стартуют продажи яркого кроссовера Omoda С7

От 3 299 900 до 3 799 900 рублей — столько стоит новая модель китайской марки, принадлежащей Сhery, если верить сайтам официальных дилеров. Продавцы опубликовали цены и комплектации новинки, тогда как сама Omoda о запуске продаж пока не сообщала. Кроссовер предлагают в пяти уровнях оснащения, со связкой 150-сильного бензинового мотора и «робота», передним либо полным приводом.

© Motor.ru

На прошлой неделе назывался другой порядок цен — от 2,99 до 3,6 миллиона рублей, но, по всей видимости, С7 окажется дороже, по крайней мере без учета скидок. Для сравнения: «младший» Omoda C5 по состоянию на сегодняшний день стоит от 2 569 900 до 3 309 900 рублей.

© Omoda

© Omoda

© Omoda

За С7 в базовой комплектации Joy попросят 3 299 900 рублей. Стандартное он будет оснащен 18-дюймовыми дисками, электроприводом багажной двери, задними парктрониками, камерой, подогревами передних сидений и руля, двухзонным климат-контролем, аудиосистемой с шестью динамиками и четырьмя подушками безопасности. Диагональ цифровой панели приборов составит 8,9 дюйма, мультимедийного экрана — 15,6 дюйма.

На ступень выше стоит комплектация Lifestyle (3 449 900 рублей). У такого кроссовера оснащение расширено за счет электропривода складывания зеркал, системы кругового обзора, передних датчиков парковки, шторок безопасности, подогрева задних сидений, навигации, голосового управления, беспроводной зарядки и восьми динамиков.

В исполнениях Joy и Lifestyle привод у Omoda C7 только передний, а вот в двух «средних» комплектациях Drive и Active уже полный — доплата за него составляет 200 тысяч рублей при аналогичном оснащении.

Наконец, топовый С7 Supreme оценили в 3 799 900 рублей. Комплектация предусматривает полный привод, панорамный люк, 19-дюймовые диски, проекционный дисплей, центральную подушку безопасности и вентиляцию передних кресел. Кроме того, такому кроссоверу положены адаптивный круиз-контроль, системы мониторинга слепых зон, помощи при движении в пробках, смене полосы и перестроении, предупреждения о фронтальном и заднем перекрестном столкновении.

Omoda C7 для российского рынка оснащена бензиновым двигателем объемом 1,6 литра, который развивает 150 лошадиных сил и 275 Нм крутящего момента. Агрегат работает в связке с семиступенчатым «роботом» DCT.