Бренд Exovo запустил программу запчастей для китайской техники

С этого года под брендом Exovo также предлагаются гайковерты и гидравлические домкраты. Exovo уже более 20 лет производит и поставляет на рынок запчасти, сотрудничая с ведущими производителями в Азии и Турции.

© runews24.ru

Все производственные площадки бренда являются конвейерными поставщиками или производят запчасти для премиальных европейских брендов. Гарантия на все компоненты – два года, отметил гендиректор Exovo в России Алексей Истомин.

Стенд компании на выставке MIMS Automobility Moscow отражает новый фирменный стиль. Его основой стал темно-синий цвет, сообщает 5koleso.ru.

Истомин заявил о расширении ассортимента, укреплении отношений с заводами, оптимизацию логистики.

Напомним, что в апреле Россия закупила южнокорейских авто на 90 млн долларов. Стали известны самые качественные автомобили китайской сборки.