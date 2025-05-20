Совфед поддержал закон о локализации автомобилей такси

Комитет Совфеда РФ по экономической политике поддержал закон о локализации автомобилей такси, сообщает ТАСС.

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13 мая документ был принят Государственной думой в ходе пленарного заседания сразу во II и III чтениях. Согласно одобренному документу, для включения авто в реестр такси нужно выполнить одно из требований: совокупное количество баллов локализации соответствует совокупному количеству баллов, установленному правительством для госзакупок; указанный автомобиль произведен в рамках специального инвестконтракта, заключенного в период с 1 марта 2022 года по 1 марта 2025 года.

При этом исключение сделали для Калининградской области и Сибирского федерального округа, где требования не будут применяться до 1 марта 2028 года, и для регионов Дальнего Востока — до 1 марта 2030 года.

До этого в аналитическом центре при правительстве РФ сообщили, что до 500 тысяч водителей будут вынуждены сменить вид деятельности из-за отсутствия возможности заменить личный автомобиль на подходящий под критерии в случае принятия закона «О локализации автомобилей такси».

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Ранее сообщалось, что в России хотят обязать каршеринги использовать локализованные автомобили.