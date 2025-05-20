Появились подробности о полноприводном GAC GS4 для рынка РФ

В начале марта текущего года в России начались официальные продажи кроссовера GAC GS4. Клиентам доступна модель в единственной, но весьма оснащенной комплектации с передним приводом. Однако в мае стало известно, что летом 2025 года в РФ появится и полноприводная версия машины. Теперь удалось выяснить подробности о технической составляющей новинки.

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Как сообщает Telegram-канал "Китайские автомобили", полноприводный кроссовер для рынка РФ обзаведется 2.0-литровым бензиновым двигателем и классическим автоматом, в то время как ныне продающаяся моноприводная версия обладает 1.5-литровой силовой установкой мощностью 170 лошадиных сил, работающей в паре с вариативным КПП. По информации канала, на данный момент машина проходит сертификацию.

Кроме того, новая версия получит три вида исполнения: "Стандарт", "Элит" и "Делюкс". Старт продаж новинки предварительно запланирован на лето 2025 года.

В данный момент приобрести GAC GS4 с передним приводом можно за 3 миллиона рублей без учета возможных скидок и специальных предложений.

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