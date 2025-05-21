В Китае представят конкурента автомобилей Maybach

Huawei 30 мая представит премиальный седан Maextro S800, который составит конкуренцию модели Mercedes-Maybach S-класса, сообщает carnewschina.com.

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Длина машины составляет 5480 мм, ширина — 2000 мм, а высота — 1536 мм. Колесная база — 3370 мм. Внешне автомобиль отличается двухцветным серебристо-фиолетовым окрасом кузова и большими хромированными колесами. Салон Maextro выполнен в коричневых тонах. В передней части расположены три экрана. В автомобиле предусмотрено множество функций, которые обеспечивают комфорт. Задние сиденья разделены между собой перегородкой, в которую вмонтирован выдвижной бокс и держатель для бокалов.

Отмечается, что автомобиль будет оснащаться электрическими силовыми установками мощностью от 480 до 1300 л.с. Пополнить заряд батареи с 10 до 80% можно будет за 10 минут.

До этого стало известно, что китайский автопроизводитель BYD начал продажи на домашнем рынке седана E7 для работы в такси.

Новый автомобиль получил 136-сильный электромотор. Дальность хода на полном заряде аккумулятора зависит от выбранной комплектации и составляет 450 или 520 километров. В Китае BYD E7 стоит от 103,8 тыс. юаней (1,1 млн рублей по курсу на момент публикации).

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