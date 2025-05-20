Стало известно, какие машины чаще других попадают в ДТП в РФ

Самыми аварийно-опасными автомобилями на российских дорогах признаны Hyundai Solaris — в период с января по март они стали участниками 5,5 тысячи происшествий? связанных с выплатами по «автогражданке». Об этом Quto.ru сообщили в страховой компании «Ингосстрах» со ссылкой на собственную статистику.

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Вторую строчку после Hyundai занимает ещё один популярный у россиян «кореец» — Kia Rio. Они стали участниками более 5 тысяч ДТП. Замыкает тройку самых опасных для окружающих водителей Lada Granta: водители отечественной модели допустили за три месяца чуть меньше 5 тысяч столкновений.

Кроме того, в антирейтинг попали Volkswagen Polo (3,5 тысячи ДТП) и Ford Focus (2,1 тысячи ДТП). Сообщается, что в перечень также вошли Toyota Camry, Renault Logan, Toyota Corolla, Lada Largus и Skoda Octavia.

Отдельно страховщики проанализировали выплаты по каско. Оказалось, что здесь безусловное лидерство принадлежит Lada Vesta — с I квартале было зафиксировано 1,5 тысячи происшествий.

Кроме того, список включает в себя Haval Jolion, Omoda C5, Lada Granta, Skoda Rapid и Octavia, Volkswagen Tiguan, Toyota RAV4, Volkswagen Polo и Nissan X-Trail.

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В столице чаще всего в аварии попадают Kia, Hyundai, Toyota, Volkswagen и Mercedes-Benz, лидерами по числу обращений по каско стали Mercedes-Benz, BMW, Skoda, Hyundai и Kia.