Объединения Renault и концерна Stellantis не будет

Как сообщает Financial Times, временный глава концерна Stellantis Джон Элканн пресек слухи о возможном слиянии компаний — он заявил, что переговоры об этом не ведутся. При этом ранее сообщалось, что объединение в альянс позволило бы автопроизводителям сэкономить в условиях ужесточившейся конкуренции на мировом рынке.

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Ранее весной была озвучена инсайдерская информация о том, что в планы по объединению компаний вовлечено французское правительство, которое не только является крупнейшим акционером Renault, но и владеет долей в Stellantis. Однако главы концернов в очередной раз не подтвердили переговоры о слиянии.

Renault сейчас сосредоточена на реорганизации альянса с Nissan. Стороны уже снизили порог перекрестного владения акциями с 15 процентов до 10, сохранив при этом стратегический паритет. Вместе с тем Nissan освобождается от обязательств по инвестированию в электрическое подразделение Renault, а Renault выкупает 51 процент акций совместного предприятия RNAIPL (Renault Nissan Automotive India Pvt Ltd) у Nissan, становясь его полным владельцем.

Что же касается Stellantis, то на днях концерн снизил прогноз по прибыли и объявил, что израсходует больше средств, чем планировалось, чтобы поддержать свой бизнес в США. После этого акции второго по величине автопроизводителя Европы рухнули на 55 процентов, а капитализация уменьшилась на 47 миллиардов евро. Это худший результат среди всех автомобильных компаний в ЕС.