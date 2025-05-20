На платной автодороге А-289 прошел рейд по выявлению скрытых номеров

На платной автодороге А-289, открытой в прошлом году на Кубани, прошел первый рейд по выявлению скрытых номеров. Об этом сообщает пресс-служба ГК "Автодор".

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Рейд организован компанией совместно с региональной госавтоинспекцией. За время его проведения составлены пять актов об административном правонарушении. Все они будут направлены в суд.

"Если ранее в случае сокрытия или намеренного видоизменения номера водителю грозил штраф 5 тысяч рублей или лишение прав на срок от 1 до 3 месяцев, то теперь при повторном нарушении сроки лишения составляют от 1 года до 1,5 лет, а вариант получить штраф исключен", - напомнили в пресс-службе компании.

22 декабря прошлого года президент РФ открыл ряд автодорожных объектов в разных уголках страны, среди которых была и трасса А-289. Она построена, как дублер старой дороги А-289, для проезда из Краснодара к Крымскому мосту и проходит вне населенных пунктов. В конце апреля текущего года с водителей стали взимать плату.

Трасса оснащена безбарьерной системой взимания платы "Свободный поток". Над дорогой установлены рамки с датчиками, которые считывают информацию на ходу и на ее основе формируют сумму к оплате.

Длина дороги 119 километров, за проезд на легковом автомобиле придется заплатить 750 рублей. Для трехосных и более автобусов, а также грузовых фур стоимость составит 2217 рублей.