Новый Fiat Grande Panda стал полноприводным гибридом

Гибридный полноприводный хэтчбек Grande Panda 4×4 пока существует в виде манифеста, но при должном внимании публики вполне может превратиться в серийную модель. Итальянцы не стали вдаваться в подробности о его технической начинке, хотя, скорее всего, её Grande Panda 4×4 делит с Jeep Avenger 4xe.

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В Fiat концепт Grande Panda 4×4 называют прямым наследником полноприводной «Панды» образца 1980-х годов. Оригинальный хэтчбек многим полюбился за уникальное сочетание компактных размеров, практичности и внедорожных возможностей, и у новичка есть все шансы перенести те самые атрибуты в XXI век. Пока же это всего лишь манифест свободы, а также «свежего взгляда на экологичную мобильность».

Как и обычный Grande Panda, полноприводник построен на платформе Small Car (Citroen C3 и Opel Fronter). Вероятнее всего, это гибрид, с силовой установкой аналогичной Jeep Avenger 4xe. В ней бензиновая «турботройка» 1.2 сочетается с двумя электромоторами (по одному на каждой оси) и шестиступенчатым «роботом» DCT. Серийный хэтчбек может быть и электрокаром с передним приводом и небольшой батареей, обеспечивающей до 320 километров хода по циклу WLTP.

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О полноприводном компактном кросс-хэтчбеке грезит не только Fiat, но и Renault. Её R4 Savane 4×4 идейно близок к «Панде», однако оснащен не гибридной, а полностью электрической силовой установкой. Отличий от товарного Renault 4 немного: расширенная колея, увеличенный дорожный просвет и второй электромотор. В общем, хоть сейчас отправляй в серийное производство.