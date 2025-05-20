Это мощно: «заряженные» версии

Motor.ru
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Aston Martin DBX S. Кроссовер позаимствовал некоторые фишки у супергибрида Valhalla и стал ещё мощнее. Основой оказалась версия DBX707. Другие турбины позволили увеличить отдачу до 727 лошадиных сил (+20 л. с.) и 900 Нм.
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Aston Martin DBX S. Кроссовер позаимствовал некоторые фишки у супергибрида Valhalla и стал ещё мощнее. Основой оказалась версия DBX707. Другие турбины позволили увеличить отдачу до 727 лошадиных сил (+20 л. с.) и 900 Нм. 
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Машина получила иной выхлоп с четырьмя патрубками, установленными попарно друг над другом: он усилит звучание четырёхлитрового «твин-турбо» V8.
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Машина получила иной выхлоп с четырьмя патрубками, установленными попарно друг над другом: он усилит звучание четырёхлитрового «твин-турбо» V8. 
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Новинка разгонится до ста за те же 3,3 секунды, что и исходник, зато вторую «сотню» наберёт на 0,3 секунды быстрее собрата.
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Новинка разгонится до ста за те же 3,3 секунды, что и исходник, зато вторую «сотню» наберёт на 0,3 секунды быстрее собрата. 
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Максимальная скорость не изменилась — 311 километров в час. Приём заявок уже начат, поставки стартуют в четвёртом квартале.
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Максимальная скорость не изменилась — 311 километров в час. Приём заявок уже начат, поставки стартуют в четвёртом квартале. 
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Ferrari 296 Speciale. Новинка оказалась мощнейшей серийной машиной с задним приводом в истории итальянского бренда.
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Ferrari 296 Speciale. Новинка оказалась мощнейшей серийной машиной с задним приводом в истории итальянского бренда. 
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Электродвигатель MGU-K, расположенный между бензиновым трёхлитровым V6 и восьмидиапазонной роботизированной коробкой передач DCT, теперь развивает 180 лошадиных сил против 163 ранее.
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Электродвигатель MGU-K, расположенный между бензиновым трёхлитровым V6 и восьмидиапазонной роботизированной коробкой передач DCT, теперь развивает 180 лошадиных сил против 163 ранее. 
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В сумме гибридная установка выдаёт 880 сил (+50 л. с.). Время набора первой «сотни» уменьшено с 2,9 до 2,8 секунды, второй — с 7,3 до 7,0 секунды.
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В сумме гибридная установка выдаёт 880 сил (+50 л. с.). Время набора первой «сотни» уменьшено с 2,9 до 2,8 секунды, второй — с 7,3 до 7,0 секунды. 
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Максимальная скорость неизменна — 330 километров в час. Стоимость автомобиля стартует с 407 тысяч евро.
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Максимальная скорость неизменна — 330 километров в час. Стоимость автомобиля стартует с 407 тысяч евро. 
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Subaru WRX STI S210. У седана появилась «заряженная» модификация.
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Subaru WRX STI S210. У седана появилась «заряженная» модификация. 
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«Турбооппозитник» 2.4 форсировали с 275 до 300 лошадиных сил. У него перекалиброванный блок управления, а также оптимизированные впуск и выпуск.
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«Турбооппозитник» 2.4 форсировали с 275 до 300 лошадиных сил. У него перекалиброванный блок управления, а также оптимизированные впуск и выпуск. 
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Вариатор Subaru Performance Transmission перенастроен, а его охлаждение улучшено. 19-дюймовые колёса BBS «обуты» в резину Michelin Pilot Sport 4S.
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Вариатор Subaru Performance Transmission перенастроен, а его охлаждение улучшено. 19-дюймовые колёса BBS «обуты» в резину Michelin Pilot Sport 4S. 
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В интерьере — сиденья Recaro со спинками из углепластика. Для обивки использовали «наппу», замшу Brin Naub и экокожу. Выпустят всего 500 таких машин.
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В интерьере — сиденья Recaro со спинками из углепластика. Для обивки использовали «наппу», замшу Brin Naub и экокожу. Выпустят всего 500 таких машин. 
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Skoda Kodiaq RS. Кроссовер второго поколения получил топовую модификацию.
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Skoda Kodiaq RS. Кроссовер второго поколения получил топовую модификацию. 
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У новинки 2,0-литровый турбодвигатель, роботизированная коробка передач DSG и полный привод с электрогидравлической муфтой Haldex.
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У новинки 2,0-литровый турбодвигатель, роботизированная коробка передач DSG и полный привод с электрогидравлической муфтой Haldex. 
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В перечне новшеств — лаково-чёрные акценты во внешности и другие сиденья в салоне. Мотор EA888 Evo4 стал мощнее: отдача достигла 265 лошадиных сил и 400 Нм (+20 л. с. и 30 Нм).
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В перечне новшеств — лаково-чёрные акценты во внешности и другие сиденья в салоне. Мотор EA888 Evo4 стал мощнее: отдача достигла 265 лошадиных сил и 400 Нм (+20 л. с. и 30 Нм). 
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Ускорение до ста занимает у пятиместного варианта 6,3 секунды (−0,2 с), у семиместного — 6,4 с. Максимальная скорость составляет 231 километр в час (−3 км/ч).
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Ускорение до ста занимает у пятиместного варианта 6,3 секунды (−0,2 с), у семиместного — 6,4 с. Максимальная скорость составляет 231 километр в час (−3 км/ч). 
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MINI John Cooper Works. Хэтчбеку и кабриолету досталось мощное исполнение с ДВС.
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MINI John Cooper Works. Хэтчбеку и кабриолету досталось мощное исполнение с ДВС. 
© Motor.ru
231-сильная бензиновая «турбочетвёрка» объёмом два литра сочетается с преселективной роботизированной коробкой передач. Перенастроенная подвеска призвана обеспечить картинговые ощущения вкупе с маневренностью.
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231-сильная бензиновая «турбочетвёрка» объёмом два литра сочетается с преселективной роботизированной коробкой передач. Перенастроенная подвеска призвана обеспечить картинговые ощущения вкупе с маневренностью. 
© Motor.ru
Также в перечне отличий от исходника есть красные суппорты тормозов, диски диаметром 17 или 18 дюймов, контрастная крыша и зеркала в оттенках Chili Red либо Jetblack, а ещё добавлен оригинальный серый колер Copper Grey для кузова.
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Также в перечне отличий от исходника есть красные суппорты тормозов, диски диаметром 17 или 18 дюймов, контрастная крыша и зеркала в оттенках Chili Red либо Jetblack, а ещё добавлен оригинальный серый колер Copper Grey для кузова. 
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В интерьере — OLED-экран высокого разрешения, спортивное рулевое колесо JCW, беспроводное зарядное устройство для телефона и голосовое управление мультимедиасистемой.
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В интерьере — OLED-экран высокого разрешения, спортивное рулевое колесо JCW, беспроводное зарядное устройство для телефона и голосовое управление мультимедиасистемой. 
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Топливным моделям трудно соревноваться в динамике с современными электрокарами, однако производители не намерены сдаваться. Машины с двигателями внутреннего сгорания становятся всё мощнее, даже если исходные модификации сами по себе были крутыми. Прибавка может показаться незначительной, но иногда основную ставку делают не на высокую отдачу, а на эмоции от управления. В этой подборке — мощнейший люксовый кроссовер в мире, топовый заднеприводный суперкар итальянской компании, японский спортседан в духе культовых предшественников, чешский вседорожник с форсированным мотором, а также компактные хэтчбек и кабриолет из Великобритании.

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