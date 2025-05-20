Топливным моделям трудно соревноваться в динамике с современными электрокарами, однако производители не намерены сдаваться. Машины с двигателями внутреннего сгорания становятся всё мощнее, даже если исходные модификации сами по себе были крутыми. Прибавка может показаться незначительной, но иногда основную ставку делают не на высокую отдачу, а на эмоции от управления. В этой подборке — мощнейший люксовый кроссовер в мире, топовый заднеприводный суперкар итальянской компании, японский спортседан в духе культовых предшественников, чешский вседорожник с форсированным мотором, а также компактные хэтчбек и кабриолет из Великобритании.