Музей транспорта Москвы завершил реставрацию первого послевоенного троллейбуса МТБ-82М

Завершена реставрация первого послевоенного троллейбуса МТБ-82М, сообщила пресс-служба Музея транспорта Москвы.

«Музей транспорта Москвы завершил реставрацию троллейбуса МТБ-82М. Это первый массовый отечественный троллейбус с цельнометаллическим кузовом и первый троллейбус, вышедший в серийное производство после войны. К июлю 1946 года были построены первые четыре машины, а серийный выпуск продолжался до конца 1947 года. Всего за это время было построено 147 машин, в Москве они работали до 1968 года, позже их передали в другие города СССР. Отреставрированный Музеем транспорта Москвы МТБ-82М – единственный полностью восстановленный экземпляр троллейбуса этой модели», – говорится в сообщении.

Как пояснили в пресс-службе, МТБ расшифровывается как «московский троллейбус», 82 – номер авиазавода наркомата авиационной промышленности, на котором собирали эту модель. Более ранняя модель, троллейбус МТБ-82А, был разработан в 1945 году на том же предприятии на основе ходовой части троллейбуса ЯТБ-4 Ярославского автозавода. В отличие от предыдущих моделей, имевших деревянные элементы кузова, МТБ-82М сделали из стальных и дюралюминиевых деталей. Это обеспечило оптимальный баланс прочности и легкости.

Модификацию МТБ-82М выпустили летом 1946 года: увеличили длину рамы, габаритную ширину кузова, расстояние в салоне между креслами и количество сидений. В начале 1947 года вышла новая модификация МТБ-82Д с усовершенствованной схемой электрооборудования. Тогда же на машины начали устанавливать двигатели повышенной мощности – ДК-202Б. МТБ-82М курсировали по городу с 1946 года до конца 1960-х годов. Последний рейс в столице МТБ-82М совершил в июне 1968 года.

Экспонат из коллекции музея был создан одним из первых, осенью 1946 года, и работал в Первом троллейбусном парке до списания в 1967 году. Отмечается, что в Музей транспорта Москвы троллейбус МТБ-82М попал в очень плохом состоянии. Будущий экспонат пришлось восстанавливать почти с нуля.

«Процесс реставрации оказался крайне сложным – троллейбус пришлось сначала практически полностью разобрать, а затем кропотливо, по чертежам и фотографиям, собрать заново. Машину покрасили в бежево-красный цвет – именно так выглядели троллейбусы в 1946 году, восстановили интерьер, ходовую часть и двигатель. Троллейбусов МТБ-82 почти не осталось. Это огромная ценность и ответственность для нас – восстановление техники, которая не только обеспечивала комфортное передвижение по городу, но и стала символом возрождения и прогресса в послевоенные годы», – цитирует пресс-служба директора Музея транспорта Москвы Оксану Бондаренко.

Троллейбус МТБ-82М займет место в постоянной экспозиции Музея транспорта Москвы, которая откроется в гараже Константина Мельникова на ул. Новорязанская.