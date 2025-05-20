Купеобразный кроссовер Toyota bZ5 встал на конвейер

Компания Тойота готовится вывести на китайский рынок новый электрический паркетник. Модель предложат с единственным мотором на передней оси, зато батарею можно будет выбрать.

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Премьеру этого купеобразного кроссовера от совместного предприятия FAW Toyota в Китае проводили в несколько этапов. Так, еще в 2023 году был показан концепт Toyota bZ Sport Crossover. В 2024-м дебютировала предсерийная версия – под именем Toyota bZ3C. А в апреле года нынешнего на Шанхайском автосалоне представили товарный вариант. Тогда же выяснилось, что в продажу «купе» поступит под совсем другим индексом: модель переименовали в bZ5. Ну а на прошлой неделе СП FAW Toyota объявило о том, что паркетник встал на конвейер.

В плане дизайна серийный кроссовер Toyota bZ5 в целом повторил своих предвестников. Среди особенностей внешности, помимо, конечно, купеобразного кузова, — ставшие уже фирменными для марки С-образные фары, выполненные в виде «дуги» задние фонари, выдвижные ручки дверей. По предварительным данным, длина «купе» равна 4780 мм, колесная база – 2880 мм. Объем багажника еще не раскрыт.

Внутри установили раздельные экраны приборки и огромный планшет мультимедиа, причем приборный дисплей придвинут к лобовому стеклу. На центральном тоннеле – пара неприкрытых подстаканников и селектор трансмиссии. В списке оборудования также заявлены автопилот (модель имеет лидар) и множество других водительских ассистентов.

Toyota bZ5 предложат с единственным 272-сильным электромотором на передней оси. На выбор будут доступны две батареи от BYD, но их емкость еще не озвучена. Зато в FAW Toyota похвастались запасом хода – 550 и 630 км по китайскому циклу CLTC.

Ожидается, что полноценную презентацию кросс-купе проведут в июне, тогда же стартуют «живые» продажи. При этом в Китае уже открыт прием заявок, предварительные цены – от 130 000 до 160 000 юаней, что эквивалентно примерно 1,4 млн – 1,8 млн рублей по текущему курсу.

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Тем временем Toyota готовится вывести на китайский рынок еще и большой электрический седан bZ7.