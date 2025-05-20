Lexus обновил кроссовер RZ и добавил новую спецверсию седану IS

Посвежевший паркетник японской марки теперь добрался и до американского рынка. У этого SUV появилась новая топовая версия – RZ 550e F Sport.

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Марка Lexus представила полностью «зелёный» кроссовер с буквенным индексом RZ весной 2022 года. Он представляет собой премиальную версию Toyota bZ4X (на североамериканском рынке модель недавно переименовали в Toyota bZ), у которого в свою очередь есть «близнец» Subaru Solterra. Lexus RZ пережил обновление в марте 2025-го, теперь посвежевший вариант этого SUV (ему присвоили 2026 модельный год) анонсировал и американский офис бренда.

Обновлённые кроссоверы, предназначенные для Штатов, выпускаются на заводе Motomachi в Японии. Согласно плану производителя, они поступят в продажу на этом рынке позднее в текущем году. Более точный срок, а также цены станут известны позже. В ходе рестайлинга модель обзавелась новой версией – RZ 550e F Sport AWD, которая будет доступна в том числе и в США. Такой паркетник оснащается двухмоторной установкой (по одному электродвигателю на каждой оси), совокупная отдача которой равна 408 л.с. Отметим, у варианта RZ 450e суммарная мощность равна 312 л.с., а стартовый вариант RZ 350e движется за счёт 224-сильного электромотора на передней оси.

Топовый вариант Lexus RZ 550e F Sport имеет несколько визуальных отличий от иных версий модели. В списке числятся: чёрный шильдик F Sport на лючке, за которым скрывается порт для зарядки, аналогичного цвета крыша, иной дизайн облегчённых 20-дюймовых колёсных дисков, чёрный глянцевый спойлер на кромке багажной двери, иное оформление нижней части переднего и заднего бамперов. Кроме того, этому электрокару положен новый светло-серый цвет Wind. Для салона предусмотрен особый декор F Sport.

Версиям Lexus RZ 350e FWD и 450e AWD положены 18-дюймовые колёсные диски, им положена тяговая батарея ёмкостью 74,69 кВт*ч, паспортный запас хода на одной зарядке равен 483 и 418 км соответственно (при расчёте по циклу EPA). В свою очередь RZ 550e F Sport снабдили аккумулятором ёмкостью 76,96 кВт*ч, а его дальнобойность без подзарядки по тому же циклу составляет 362 км. При использовании быстрой зарядки батарею паркетника 2026 модельного года можно пополнить с 10 до 80% примерно за 30 минут.

Ещё исполнению с прибавкой F Sport положена система M Mode, которая имитирует наличие ручной восьмиступенчатой коробки передач: виртуальные ступени можно переключать с помощью подрулевых лепестков. Как Kolesa.ru сообщал ранее, переключения сопровождаются соответствующими искусственными звуками работы моторов, а мощность и крутящий момент на каждой ступени высчитываются с учётом запрограммированного виртуального передаточного числа.

Модельная линейка японского бренда в США обновилась ещё и за счёт новой спецверсии седана – Lexus IS 500 Ultimate Edition. Она предназначена только для американского рынка и будет выпущена лимитированным тиражом – всего 500 экземпляров. Известно, что в продажу эта версия (ей присвоили 2025 модельный год) поступит осенью текущего года, цены станут известны позже.

Особенный вариант можно узнать по цвету кузова Wind, который сочетается с матово-чёрными 19-дюймовыми коваными дисками BBS. За ними можно увидеть красные шестипоршневые алюминиевые суппорты Brembo и вентилируемые дисковые тормоза диаметром 380 мм. В салоне рулевое колесо и рычаг переключения передач оформлены в стиле LFA, предусмотрены красные ремни безопасности.

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Под капотом у заднеприводного седана Lexus IS 500 Ultimate Edition располагается 5,0-литровый двигатель 2UR-GSE V8, его максимальная отдача равна 478 л.с. Ему в пару положена восьмиступенчатая автоматическая коробка передач Sport Direct Shift.