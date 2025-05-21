Совфед одобрил закон о переводе такси на российские машины

Совет Федерации одобрил скандальный закон о переводе такси на российские автомобили. Об этом сообщает ТАСС.

© Lenta.ru

Одобренный сенаторами закон, в частности, подразумевает введение в России требований к уровню локализации автомобилей, используемых в качестве легковых такси. Для включения машины в соответствующий реестр теперь нужно выполнить одно из двух условий.

Первый вариант предполагает, что суммарное количество баллов локализации должно соответствовать совокупному количеству баллов, установленному правительством для госзакупок. Согласно второму, производство машины должно вестись в рамках специального инвестконтракта, заключенного с марта 2022-го по начало весны 2025-го. При этом с 2033 года единственным критерием для внесения в реестр такси станет количество набранных баллов локализации. Иными словами, с этого времени главным условием для включения в список будет высокая степень локализации сборки.

Утвержденный российскими властями закон вызвал скептическую реакцию представителей отрасли. В Аналитическом центре (АЦ) при правительстве РФ, в частности, указали, что результатом принятия этого документа может стать уход из отрасли до половины водителей, у которых нет денег на российские машины. При подобном раскладе граждане рискуют столкнуться с резким ростом цен и снижением качества услуг.

По словам главы петербургского «Парка 47» Алексея Бубнова, многие водители недовольны качеством российских автомобилей. Об этой же проблеме говорит и руководитель Союза пользователей «Цифровой мир» Валерий Корнеев. Усиление госрегулирования отрасли, предупредил последний, может привести к массовому уходу таксистов в теневую экономику.