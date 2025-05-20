Парковка за 0 рублей в Москве станет доступна еще на 58 участках улиц

С 20 июня в столице расширят зону действия динамического парковочного тарифа. Он охватит еще 58 участков улиц. Об этом "РГ" рассказали в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Динамический тариф на парковку впервые появился в ноябре прошлого года. Стоимость парковки по тарифу меняется от 0 до максимальной цены в зависимости от загруженности. Как уверяют транспортники, на пяти улицах, где действует тариф, цена ежедневно опускалась до 0 рублей. Чаще всего это происходит на площади Тверская Застава. Именно благодаря успешности проекта его решено расширить еще на 58 участков улиц. Например, он заработает на Мясницкой улице, улице Рождественка и Неглинная. Ведь, тариф помогает сбалансировать загруженность парковок, а водителям сэкономить время и деньги.

Также с 20 июня будет расширена зона резидентных разрешений. Как уточняют в департаменте транспорта, изменения пройдут в три этапа: 20 июня, 15 августа и 3 октября. Все нововведения согласованы с местными муниципальными депутатами. Местным жителям станет проще парковать машины, а сторонние водители смогут быстрее находить парковочные места, вырастет оборачиваемость парковочных мест.

Ознакомиться с будущими изменениями можно на Едином транспортном портале transport.mos.ru.

Оформить резидентные разрешения можно на портале mos.ru. Срок предоставления услуги - 6 рабочих дней.