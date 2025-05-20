В России выросли продажи автомобилей с пробегом

Продажи легковых автомобилей с пробегом в апреле 2025 года в РФ составили 509,7 тыс. единиц, что практически соответствует показателю апреля 2024 года (509,5 тыс. единиц). Об этом говорится в сообщении аналитического агентства "Автостат".

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"Согласно данным агентства "Автостат", в апреле россияне приобрели 509,7 тыс. легковых автомобилей с пробегом. Это на 13,7% больше, чем в марте 2025-го, и почти повторяет результат апреля прошлого года (509,5 тыс. шт.)", - сказано в сообщении.

Лидерство в марочном рейтинге на вторичном рынке за собой сохранила отечественная Lada. В апреле было реализовано 135,3 тыс. таких машин. Вторую строчку также в очередной раз заняла японская Toyota с результатом в 49,6 тыс. единиц.

В топ-5 также вошли южнокорейские бренды Kia и Hyundai, с показателями 27,9 тыс. и 27,2 тыс. ед. соответственно. Замыкает рейтинг японский Nissan (21,8 тыс. ед.).

Самой востребованной моделью среди подержанных легковых автомобилей в апреле стал седан Lada 2107 с результатом 13,1 тыс. ед. На втором месте снова оказался хэтчбек Lada 2114 "Самара-2" (10,4 тыс. шт.). В топ-5 вошли корейские марки Kia Rio (9,8 тыс. ед.) и Hyundai Solaris (9,6 тыс. ед.), а также внедорожник Lada 4x4 (9,1 тыс. ед.)