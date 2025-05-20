Рынок новых LCV в апреле 2025 года: восходящая динамика, но с просевшей базой

Рынок новых легких коммерческих автомобилей в России в апреле 2025 года демонстрирует рост в месячном срезе. По данным «Автостат Инфо», было продано 7687 машин — это на 20% больше, чем в марте (6419 ед.). Таким образом, рынок LCV растет уже четвертый месяц подряд.

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Однако в годовом сравнении тенденция остается отрицательной. Снижение продаж к апрелю 2024 года составило 15% — тогда было реализовано 9089 машин. С начала года в стране было продано 25 830 новых LCV, что на 19% меньше, чем за тот же период прошлого года (31 718 ед.).

Основной объем рынка по-прежнему формируют российские бренды. В апреле на них пришлось 92% продаж (7072 машины), в то время как на иномарки — только 8% (615 ед.). При этом в годовом выражении рынок российских LCV сократился на 15%, а иномарок — на 17%. За январь-апрель 2025 года продажи отечественных легких коммерческих машин упали на 20% до 23 549 ед. Доля этих машин составила 91% рынка. Продажи иномарок за тот же период снизились на 5% и составили 2281 ед. (9% рынка).

Доля марки ГАЗ на рынке новых LCV в апреле составила 48%, тогда как в прошлом году она превышала 57%. Продажи ГАЗовских машин сократились на 30% — с 5256 до 3651 ед. Бренд Lada, напротив, резко укрепил позиции: объем продаж вырос на 159% — с 581 до 1504 машин, а доля выросла с 6,4% до 19,6%. УАЗ показал снижение на 22% (с 1625 до 1264 ед.), доля составила 16,4% против 17,9% год назад.

Замыкают топ-5 брендов Sollers и Mercedes. Sollers продал 506 машин (падение на 38%), доля — 6,6%. Mercedes, напротив, показал рост на 50% — с 133 до 199 автомобилей, заняв долю в 2,6%.