Bestune объявил о крупных скидках в России

Китайский производитель объявил распродажу на свои автомобили на российском рынке. Как стало известно Quto.ru, акция распространяется на паркетник T55, а сэкономить на покупке машины можно до 600 тысяч рублей. Кроме того, объявлены особые цены на модель T77.

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Сообщается, что покупатели модели Bestune могут сэкономить 200 000 рублей, если покупать в кредит, ещё 150 000 рублей дилер «скинет» при использовании программы трейд-ин. Помимо этого, на модель действует прямая скидка в размере 250 000 рублей.

Если воспользоваться всеми предложениями, то минимальная стоимость вседорожника будет начинаться от 1 811 000 рублей.

Помимо этого, специальное предложение распространяется на флагман модельного ряда — кроссовер Bestune T77. В движение автомобиль приводит 1,5-литровый турбомотор на 160 сил.

Цены на новинку с учётом всех выгод стартуют с отметки 1 924 000 рублей.