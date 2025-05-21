Перечислены самые аварийные автомобили в России

Страховая компания «Ингосстрах» изучила обращения клиентов и составила список машин, которые чаще всего попадали в ДТП в первом квартале 2025 года. Рекордсменом по авариям стал Hyundai Solaris — с ним было зафиксировано 5,5 тысячи происшествий, пишет пресс-служба компании. Второе место занял Kia Rio, третье — Lada Granta. На счету каждого порядка пяти тысяч аварий.

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Далее в рейтинге наиболее «опасных» на дороге автомобилей следует Volkswagen Polo. Его результат — 3,5 тысячи дорожно-транспортных происшествий с января по март 2025 года. Пятая строчка досталась Ford Focus с 2,1 тысячи аварий.

Что касается выплат по каско, то здесь рейтинг возглавляет Lada Vesta с 1,5 тысячи ДТП. Второе место досталось Haval Jolion, третье — Omoda C5. Далее идут Lada Granta, Skoda Rapid и Octavia, Volkswagen Tiguan, Toyota RAV4, Vokswagen Polo и Nissan X-Trail.

В Москве список самых аварийных машин по каско возглавляют Mercedes-Benz, BMW, Skoda, Hyundai и Kia, по ОСАГО — Kia, Hyundai, Toyota, а также Volkswagen и Mercedes-Benz. В Санкт-Петербурге в аварии по каско попадали чаще всего BMW, Skoda и Haval, а по выплатам по ОСАГО лидируют Kia, Hyundai, Volkswagen, Skoda и Toyota.

Лидирует по количеству аварий в России Краснодар. В первом квартале в столице Кубани произошло 5,4 процента всех ДТП, подсчитали в страховой компании ВСК. Москва с небольшим отставанием и долей в 5,2 процента оказалась на втором месте, а третье заняло Подмосковье с 3,9 процента.