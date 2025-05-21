В России официально появился новый кроссовер MG

Представитель MG в России, компания «Мир-Дистрибьютор», получила Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на кроссовер RX5 — этот документ выдается по итогам сертификационных испытаний и позволяет начать официальные продажи модели на территории страны. Новинку предложат со 170-сильным турбомотором, «роботом», передним приводом и комплексом из 11 систем активной безопасности.

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RX5 — это кроссовер длиной 4,5 метра, то есть одноклассник Chery Tiggo 4, GAC GS3 и Geely Coolray. У него крупная радиаторная решетка в стиле Lexus, 19-дюймовые колесные диски, панорамный люк на крыше и двойной спойлер на корме. Багажник вмещает от 430 до 1639 литров груза в зависимости от положения спинки заднего дивана, а багажная дверь оснащена электроприводом.

© Мир-Дистрибьютор

© Мир-Дистрибьютор

В список оснащения также входят цифровая приборная панель, мультимедийная система с 14,1-дюймовым дисплеем и поддержкой Android Auto / Apple CarPlay, беспроводная зарядка и двухзонный климат-контроль. Есть у кроссовера и круиз-контроль, система стабилизации, а также камеры кругового обзора с функцией «прозрачное шасси».

Комплекс вспомогательных систем и систем безопасности включает фронтальные и боковые эйрбеги, боковые шторки, антиблокировочную систему, электронную систему стабилизации, систему помощи при спуске и программу предотвращения опрокидывания.

В России сертифицировали модификацию с 1,5-литровым бензиновым турбомотором мощностью 170 лошадиных сил, семиступенчатой роботизированной коробкой с двойным сцеплением и передним приводом. Максимальная скорость составляет 190 километров в час, а заявленный автопроизводителем средний расход топлива в смешанном цикле — 6,8 литра на 100 километров.

MG — исконно британская автомобильная марка, которая принадлежит китайскому SAIC. На сегодняшний день «Мир-Дистрибьютор» поставляет в Россию 10 моделей MG: седан MG5, лифтбеки MG6 и MG7, электрический хэтчбек MG4 EV, кроссоверы ZS, HS и RX5, вседорожники RX8 и RX9, а также родстер Cyberster.