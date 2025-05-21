Li Auto начали продавать в России с ограничениями

В России стали известны подробности продаж «официальных» кроссоверов Li Auto (Lixiang). Как выяснилось, такие автомобили практически не отличаются от тех, что попадают в страну по серому импорту.

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Одним из нюансов является оформление льготного утилизационного сбора на физическое лицо. Это ограничивает возможность продажи автомобиля в течение года — в противном случае придётся выплатить крупную сумму, достигающую сотен тысяч рублей.

Кроме того, в «официальных» версиях Li Auto отсутствует заводская русификация и встроенные SIM-карты российских операторов. Установка русскоязычного интерфейса предлагается за дополнительную плату — около 200 тысяч рублей. При этом стоимость таких автомобилей значительно выше, чем у машин, ввезённых по параллельному импорту: например, флагманская модель L9 Ultra у официальных дилеров обойдётся в 8,65 млн рублей, тогда как в альтернативных поставках она стоит 7,2–7,4 млн.

По технической части и комплектациям существенных различий между официальными и параллельными поставками практически нет, за исключением наличия гарантии. Также стоит отметить, что автомобили, ввезённые вне официальных каналов, не имеют ОТТС — они оформляются под конкретного покупателя индивидуально.

С мая 2025 года официальным представителем бренда Lixiang в России стала компания Sinomach Auto. Она уже сформировала дилерскую сеть из 23 автосалонов в крупнейших городах страны, включая Москву, Санкт-Петербург, Казань и Екатеринбург. Также компания объявила о прекращении параллельного импорта с 15 мая и подготовке мер по пресечению несанкционированных поставок. Подробности этих мер должны быть раскрыты в ближайшее время.

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Ранее мы писали, что в России запустят производство собственной АКП. Напомним, что официальный российский импортер Lixiang грозит борьбой с нелегальными поставками.