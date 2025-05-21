Раскрыта дата премьеры кроссовера Lada на базе Vesta

Названа дата дебюта нового кроссовера от АвтоВАЗа. Долгожданную новинку класса SUV представят публике 18 июня 2025 года в рамках Петербургского международного экономического форума — об этом сообщает Autonews. Серийное производство вседорожника на базе Lada Vesta, который расположится между сегментами B+ и C, стартует в первой половине следующего года.

© Motor.ru

Сваренный кузов Lada B-Cross — под таким названием пока известен проект — уже показывали в январе в ходе визита президента Владимира Путина в Тольятти. В июне же состоится публичная премьера близкого к серии прототипа: помимо «товарного» облика, АвтоВАЗ рассекретит убранство интерьера и раскроет название кроссовера.

В числе вариантов, которые приглянулись пользователям в Сети, — Lada Alta, Sfera, Mira, Astera, а также Lada Nenado, Manul, Ograda. Часть из них уже пополнили широкий список имен, которые АвтоВАЗ застолбил в Роспатенте.

Тольяттинский производитель обещал, что дизайн модели «окажется бомбой». Частичная унификация с Vesta позволит сэкономить на производстве: 135 деталей у машин будут общими.

Уже известно, что полного привода у кроссовера Lada не будет. Какой будет моторная гамма, пока не известно, но инсайдеры ждут появления улучшенного 1,8-литрового мотора мощностью 135 лошадиных сил (180 Нм крутящего момента). Впрочем, не исключены и агрегаты китайского происхождения.