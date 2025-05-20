Российскую коробку передач от Aurus адаптируют для автобусов

Разработанная для автомобилей премиум-класса трансмиссия теперь станет частью коммерческого транспорта. В НАМИ сообщили, что на основе агрегата для Aurus созданы модифицированные коробки, которые адаптируют для массового производства. Также запланирована локализация новых автоматов для легковых автомобилей с диапазонами от шести до восьми ступеней. Проект запустят в ближайшие месяцы.

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Российская девятиступенчатая автоматическая коробка, изначально разработанная для люксовых автомобилей Aurus, получит новое применение — ее начнут использовать на автобусы ЛИАЗ и НЕФАЗ. Об этом рассказал представитель Федерального государственного унитарного предприятия «Научный автомобильный и автомоторный институт» Денис Ендачев. Он также сообщил, что в ближайшее время стартует проект по локализации новых трансмиссий для легковых автомобилей, что поможет сделать их более доступными и массовыми.

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Трансмиссии были разработаны российской компанией КАТЕ и уже прошли начальные испытания. По информации НАМИ, для автобусов планируют использовать как готовые коробки в сборе, так и отдельные модули, что позволит увеличить объем производства и снизить себестоимость каждого агрегата. В будущем для легковых моделей планируется организовать выпуск автоматических коробок с шестью-восьмью передачами и ресурсом не менее 250 тысяч километров. Точная информация о происхождении используемых технологических решений пока не раскрывается.

Ранее в Государственной думе обратили внимание на высокую стоимость автомобилей Aurus, на которые в феврале пересадили всех вице-спикеров нижней палаты. Эти машины оказались почти в два раза дороже моделей BMW и Genesis, которые ранее использовались в качестве служебного транспорта. По словам одного из вице-спикеров, Владислава Даванкова, автомобили российского производства действительно производят впечатление, но их цена вызывает вопросы даже среди депутатов.