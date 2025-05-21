Представлен новый Toyota RAV4

Самая громкая премьера Toyota в этом году на данный момент - шестое поколение RAV4. Оно одновременно дебютировало в Европе и США.

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Кроссовер базируется на модернизированной версии платформы предшественника, однако модель получила полностью новый кузов и интерьер. Внешность может варьироваться в зависимости от выбранного варианта: Core, Sport и Rugged. Для каждого из них доступно по несколько комплектаций.

Так, в Rugged входит вседорожная версия Woodland, которая отличается массивными рейлингами, максимально закрытым передком с дополнительными светодиодными секциями, увеличенным на 13 мм клиренсом, "зубастой" резиной.

Впервые для модели предложено исполнение GR Sport. Это не только про стиль, но и про перенастроенное шасси, рулевое управление, спортивное кресло и более лёгкие 20-дюймовые колесные диски.

Салон трансформирован полностью. Цифровая приборная панель диагональю 12,3 дюйма является стандартом для всех версий, а мультимедиа может иметь диагональ либо 10,5, либо 12,9 дюйма. Физические клавиши настройки климата убрали, но их сенсорная имитация всегда отображается внизу экрана ММС. Также кроссовер получил перекомпонованный тоннель с миниатюрным селектором трансмиссии.

В компании важной приметой нового RAV4 назвали программное обеспечение Arene, так как оно "является первым шагом к полностью программно-определяемым автомобилям". И в доказательство этому на кроссовере шестой генерации внедрён новый комплекс помощи водителю Toyota Safety Sense 4.0 ADAS.

От чисто бензиновых версий в Toyota решили отказаться. Ставка - на гибриды на базе ДВС объёмом 2,5 литра. Модернизированный RAV4 Hybrid выдаёт 229 л.с. в переднеприводном варианте и 239 л.с. - в версии с полным приводом. В обоих случаях прибавка составила 17 л.с.

Подзаряжаемый гибрид RAV4 PHEV доступен с системой полного привода, мощность - 324 л.с. (+18 л.с.). Благодаря новой литий-ионной батарее емкостью 22,7 кВт·ч запас хода на электричестве увеличен до 100 км. Установлена более мощная зарядка, которая позволит заряжаться, по словам компании, в два раза быстрее: от 10% до 80% - за полчаса в зависимости от силы тока, полностью зарядить батарею от сети 11 кВт можно за три часа.

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Выход нового Toyota RAV4 состоится ближе к концу текущего года. В приоритете - японский рынок, Европа и США.