В ГИБДД восхитились дисциплинированным кабаном

В ГИБДД восхитились перешедшим дорогу по зебре дисциплинированным кабаном
Начальник ГИБДД Башкирии Владимир Севастьянов восхитился дисциплиной кабана, который перешел трассу под Уфой по зебре. Он опубликовал видео, как кабан перебегает дорогу по правилам, в своем Telegram-канале.
На кадрах запечатлено, как животное ночью пересекает дорогу по освещенному пешеходному переходу, а затем исчезает в лесу. В то же время к зебре подъезжает грузовик, а поблизости проводятся дорожные работы.
«Вот это дисциплина! Необычный ночной инцидент, зафиксированный на автодороге Р-240 Уфа — Оренбург, подъезд к М-12 "Восток", подчеркивает, что даже дикие животные инстинктивно выбирают безопасные пути перемещения», — написал глава ГИБДД региона.
Севастьянов добавил, что такая комичная ситуация должна послужить напоминанием, что правила дорожного движения важно соблюдать ради защиты жизни и здоровья.