В ГИБДД восхитились дисциплинированным кабаном

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Начальник ГИБДД Башкирии Владимир Севастьянов восхитился дисциплиной кабана, который перешел трассу под Уфой по зебре. Он опубликовал видео, как кабан перебегает дорогу по правилам, в своем Telegram-канале.

На кадрах запечатлено, как животное ночью пересекает дорогу по освещенному пешеходному переходу, а затем исчезает в лесу. В то же время к зебре подъезжает грузовик, а поблизости проводятся дорожные работы.

«Вот это дисциплина! Необычный ночной инцидент, зафиксированный на автодороге Р-240 Уфа — Оренбург, подъезд к М-12 "Восток", подчеркивает, что даже дикие животные инстинктивно выбирают безопасные пути перемещения», — написал глава ГИБДД региона.

Севастьянов добавил, что такая комичная ситуация должна послужить напоминанием, что правила дорожного движения важно соблюдать ради защиты жизни и здоровья.