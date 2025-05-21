Fiat выпустил грузовой электрический трицикл

В первую очередь он адресован развивающимися рынкам, но в будущем может появиться и в Европе. Электрокар предлагает несколько конфигураций, компактные размеры и ориентированный на водителя салон.

© Motor.ru

Современное прочтение советского «Муравья» и итальянского Piaggio Ape в Fiat Professional называют «прорывным трёхколёсным электрокаром». Выпускать TRIS будут в Марокко, а продавать на крупнейших рынках региона МЕА (Ближний Восток и Африка). Покупателям предложат три варианта: шасси с кабиной, версия с безбортовым кузовом и пикап. Сфера применения обширна — от доставок «последней мили» до оказания транспортных услуг.

Габариты TRIS, длина которого составляет всего 3,17 метра, идеально подходят для больших городов. Площадь грузовой платформы равна 2,25 квадратного метра, грузоподъемность — 540 килограммов. Шасси с трубчатым каркасом оцинковано и по прочности едва ли уступает шасси легковушек. Батарея емкостью 6,9 киловатт-часа, обеспечивающая до 90 километров хода, использует технологии Fiat Topolino.

© Stellantis

От обычной розетки аккумулятор целиком заряжается за 4 часа 40 минут, до 80 процентов — за 3,5 часа. В движение TRIS приводит 12-сильный электромотор (45 Нм), способный разогнать электрокар до максимальных 45 километров в час. В оснащение входит цифровая «приборка» диагональю 5,7 дюйма, 12-вольтовая розетка и порт USB-C. Оптика целиком светодиодная. Потенциально после MEA трехколесный TRIS может появиться где-то ещё. К примеру, в Европе.

Выгодно и удобно: как работают экосистемы для автолюбителей