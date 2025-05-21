Дебютировал новый Nissan Micra

В Европе состоялась премьера новейшего Nissan Micra. Продажи микрокара шестого поколения начнутся в течение года.

© Российская Газета

Новый Nissan Micra является родственником Renault 5, дизайн разрабатывали в лондонской студии компании. Для компактного электрокара предложены 18-дюймовые колесные диски и 14 цветовых комбинаций экстерьера.

Длина шестого поколения "Микры" не превышает четырех метров. Размер колесной базы - 2,54 м. Новая модель будет доступна только в пятидверном кузове.

Для салона предусмотрены три варианта отделки - Modern, Audacious и Chill. По умолчанию Микра оснащена двумя экранами диагональю 10,1 дюйма - приборная панель и мультимедиа. Новинку оснастили комплексом ProPilot, который в определенных условиях может частично брать на себя управление автомобилем.

Для Nissan Micra предусмотрено два варианта емкости аккумулятора: 40 и 52 кВт·ч, запас хода составляет 308 и 408 км соответственно. Быстрая зарядка с 15% до 80% занимает 30 минут.

"Микра" с менее емкой батареей комплектуется 122-сильным электромотором с крутящим моментом 225 Нм, во втором случае модели положен 150-сильный двигатель с моментом 245 Нм.

Продажи новой Micra в Европе начнутся в конце этого года.

Календарь автоновинок 2025: какие модели ждём в России

Ранее "РГ" рассказывала о новинках Nissan до 2029 года, но планы могут быть скорректированы вследствие ухудшившегося положения компании, из-за которого будут закрываться заводы и сокращаться численность персонала.