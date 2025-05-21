В Белоруссии стартовало производство электрических кроссоверов Geely EX5

Производство стартовало на заводе «Белджи», о чем заявил журналистам генеральный директор предприятия Геннадий Свидерский. По его словам, которые приводит портал auto.onliner.by, электрокары, собранные на «Белджи», уже доступны для предзаказа, хотя официальная премьера модели еще не состоялась. Между тем в России уже продается импортный EX5, который поставляют из Китая. Он стоит от 4 099 990 рублей без учета скидок.

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Свидерский заявил, что EX5 — первая электрическая модель, которая собирается на «Белджи» и имеет белорусский VIN. «У нас есть программы постановки ее на крупноузловую сборку, — добавил он. — Благодаря этой модели можно сказать, что завод начинает производство электромобилей». Geely EX5 белорусской сборки уже получил Одобрение типа транспортного средства, а это значит, что такие электрокары можно массово производить и продавать на территории стран, входящих в Евразийский экономический союз: Беларуси, России, Казахстана, Армении и Кыргызстана.

Пока же в России продается китайский EX5, который предложен с безальтернативным электромотором мощностью 218 лошадиных сил, установленным на передней оси. Запас хода составляет 430 километров. Быстрая зарядка батареи постоянным током с 10 до 80 процентов занимает 28 минут, а общий ресурс аккумулятора — один миллион километров пробега или 3,5 тысячи циклов зарядки.

На модель действует гарантия шесть лет или 150 тысяч километров пробега, а на батарею — восемь лет и те же 150 тысяч километров, в зависимости от того, что наступит раньше.

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Помимо Geely EX5, «прописку» на «Белджи» должен получить и новый Atlas — ОТТС с указанием белорусского производства на эту модель тоже уже получено.