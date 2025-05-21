В РФ продают Mitsubishi Lancer Evolution в музейном состоянии

"Российской газете" в ходе изучения сайтов бесплатных объявлений удалось обнаружить в продаже у столичного продавца очень интересный экземпляр - спортивную версию легендарного японского седана Mitsubishi Lancer Evolution 2004 года с пробегом 25000 километров.

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В отличие от стандартной модели, его улучшенная версия была построена специально для чемпионата мира по ралли и отличалась уникальными бамперами, иным капотом и спойлером на крышке багажника. Кроме того, она оснащалась более мощным турбомотором с индексом 4G63T.

Именно такой образец продает владелец из Москвы. По его словам, машина хранится в теплом гараже и никогда не выезжала на улицу зимой. Кузов "капсулы времени" окрашен в два цвета, в той же стилистике выполнен и интерьер автомобиля. Под капотом спорткара расположен 2,0-литровый двигатель мощностью 265 лошадиных сил, работающий в паре с механической КПП с приводом на обе оси.

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Хозяин просит за свой раллийный седан весьма внушительную сумму - 3,5 млн рублей. Ровно столько сейчас стоят новые Kia Soul 2025 года казахстанской сборки. https://rg.ru/2025/04/10/rossijskie-dilery-nachali-prodavat-kia-soul-2025-goda-ot-3,4-mln-rublej.html

Ранее "РГ" рассказывала о том, что в РФ выставили на продажу редкую 40-летнюю "Чайку" ГАЗ-14 с мотором от Toyota.