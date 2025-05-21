Российское ателье Arctic Trucks доработало Ram 1500

Специалисты отечественного ателье доработали американский пикап для хардкорного бездорожья. Автомобиль, в названии которого появилась приставка AT 37, уже появился в продаже. При этом, как сообщили редакции Quto.ru в компании, модель будет уместно смотреться не только в болоте и на зимней переправе, но также на парковке у любого бизнес-центра и при доставке яхты к личному причалу.

© Quto.ru

От стандартного грузовика машину отличают особый обвес, расширенные колёсные арки и увеличенный до 279 мм дорожный просвет, в том числе благодаря 37-дюймовым колёсным дискам. Помимо этого, эксперты изменили геометрию кузова и арок.

Сообщается, угол въезда автомобиля равен 34 градусам, съезда — 29 градусов. Это позволяет ему преодолевать практически любые препятствия: от снежной целины и болотистых дорог до песка и глубокой колеи.

В движение модель приводит 3,0-литровая рядная «шестёрка» мощностью 420 или 540 лошадиных сил. В связке с двигателем работает 8-ступенчатый «автомат».

© Arctic Trucks

© Arctic Trucks

© Arctic Trucks

© Arctic Trucks

Потенциальные клиенты могут заказать для себя исполнение AT37 на любую модификацию Ram 1500 начиная с 2018 года выпуска. При этом в ателье уточняют, что доработать можно как версии с пневпомодвеской, так и с пружинами.

Стоимость всех доработок составляет от 1 899 000 рублей, а цены на готовый пикап стартуют с отметки 11 899 000 рублей.

«В обоих случаях проходимость значительно возрастает, а при пневмоподвеске сохраняется функция штатной регулировки высоты. Для поклонников быстрой езды по пересечённой местности доступна модификация с компонентами FOX Racing — одним из мировых лидеров в области внедорожной амортизации», — подчеркнули в пресс-службе Arctic Trucks.

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В тюнинг-ателье также отмечают, что все машины проходят обязательную сертификацию, а вносимые изменения регистрируются в соответствии с законом. Таким образом, Ram 1500 AT37 полностью легализован для использования на российских дорогах и имеет гарантию сроком на один год или 70 000 км пробега.